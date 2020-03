La strana campagna pubblicitaria di RaiPlay: 'Vieni a raschiare il baule con noi'

Le piattaforme streaming stanno diventando le nostri migliori amiche in questi giorni di quarantena: alzi la mano chi, in una piatta serata casalinga, non ha cercato conforto in un buon film. In virtù di ciò anche RaiPlay prova a catturare la nostra attenzione, ma lo fa in modo quantomeno singolare.

Inutile girarci intorno: la piattaforma streaming di mamma Rai non ha avuto ad oggi il successo sperato: certo, c'è stato Fiorello che con il suo pubblicizzatissimo Viva RaiPlay qualche buon risultato l'ha portato a casa, ma per quanto riguarda il cinema l'utenza ad oggi tende ancora a gravitare tra Netflix, Prime Video, NOW TV e magari anche la neonata Disney+.

Ma cosa fa RaiPlay, dicevamo, per attirare l'attenzione degli spettatori? Si gioca la carta dell'ironia, ma lo fa forse eccedendo un po' nei toni. Un post apparso sul profilo Instagram della piattaforma e quasi immediatamente rimosso, infatti, recitava: "Conosci almeno uno di questi film? Neanche noi!!! Ma se hai finito quelli di Netflix, Sky e Prime, puoi provare a raschiare il barile insieme a noi!"

Insomma, una buona dose di autoironia è in genere il modo migliore per affrontare i propri fallimenti, ma dovendo pur sempre vendere un prodotto a qualcuno ci risulta davvero difficile immaginare che una campagna pubblicitaria così impostata possa portare l'effetto desiderato. La decisione di rimuovere il post poco dopo la sua pubblicazione, d'altronde parla da sé. Apprezziamo comunque il tentativo: riprovaci, RaiPlay!