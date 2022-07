Strage di Copenhagen, Harry Styles cancella il suo concerto: 'Devastato per le vittime'

Harry Styles ha deciso di cancellare il suo concerto a Copenaghen a seguito di una sparatoria tenutasi in un affollato centro commerciale, non troppo lontano dal luogo in cui l'ex membro dei One Directions si sarebbe dovuto esibire nel corso del suo Love On Tour.

Tre persone sono morte e almeno altre tre sono state gravemente ferite in un attacco armato compiuto nel pomeriggio di domenica. Le dinamiche di questa tragica vicenda sono ancora tutte da appurare, ma visto il dramma vissuto dalla capitale danese, Harry Styles sempre al fianco del suo pubblico, ha deciso di non esibirsi alla Royal Arena. In un post su Twitter ha scritto:

“Ho il cuore spezzato e sono con tutte le persone di Copenaghen. Adoro questa città. Le persone sono così calde e piene di amore. Sono devastato per le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo. Mi è davvero dispiaciuto tanto non poter essere con voi. Per favore, prendetevi cura l'uno dell'altro. H".

L'attacco in questione, verificatosi all'interno di un affollato centro commerciale, ha avuto inizio verso le 17.35, in brevissimo tempo la polizia è intervenuta arrestando il presunto autore, un cittadino danese di 22 anni di cui per il momento non si sa molto. Pare che si trattasse di un soggetto già noto alle forze dell'ordine che ha agito in completa solitudine. Per ora, non è possibile escludere l'attentato di stampo terroristico.

Intanto, con My Policeman prosegue la carriera attoriale di Harry Styles e i fan danesi sperano che nonostante i numerosi impegni il cantante riesca a trovare il tempo di non annullare in via definitiva il suo concerto di Copenhagen ma che, questo venga solo rimandato a data da destinarsi.