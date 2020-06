Strafumati 2, il sequel si farà? Judd Apatow ha 'un'idea pazzesca'

Tra i tanti film girati, scritti o prodotti da Judd Apatow nel corso della sua carriera, Strafumati resta ancora oggi la sua commedia più amata, a quanto pare anche dallo stesso regista, che ricordiamo ha solo firmato solo il soggetto del lungometraggio, producendolo e lasciando invece la direzione all'amico David Gordon Green.

Un sequel del film con protagonisti Seth Rogen e James Franco è qualcosa che i fan hanno richiesto a lungo, ormai da più di un decennio, e in una recente intervista è stato direttamente Apatow a parlare dell'eventualità di un secondo capitolo dell'avventura più strafatta e assurda del cinema comico americano.



Ha detto il regista: "Ho effettivamente un'idea straordinaria e fantastica per uno Strafumati 2, ma non so ancora se la farò. Quando l'abbiamo pensata, stavano accadendo tante cose riguardo la legalizzazione della marijuana in California e così abbiamo pensato che proprio in questo contesto potesse esistere una nuova storia divertente da raccontare, riflettendo anche su come affrontare il tema, cioè questa comunità di piccoli pusher di marijuana che deve gestire questo cambiamento radicale e improvviso della legalizzazione".



La cannabis è stata legalizzata in California nel 2018: "Sono stato un grande sostenitore di Strafumati 2 e ho tentato di farlo accadere con tutte le mie forze, senza riuscire mai a mettere insieme tutto il necessario. Ancora oggi il mio telefono non sta squillando per Strafumati 2, ma devo dirvelo: voglio assolutamente che accada".



E voi? Vi lasciamo alla recensione di Strafumati.