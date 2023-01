Strade Perdute: il cult surreale diretto da David Lynch torna al cinema in Italia

Dopo averlo visto in questi giorni nei panni di John Ford per un cameo in The Fabelmans di Steven Spielberg, il grande regista David Lynch è pronto a tornare nelle sale cinematografiche italiane con uno dei suoi film più acclamati e spiazzanti, il cult Strade Perdute del 1997.

Tra i film più inquietanti e visionari di David Lynch, l'opera tornerà nelle sale cinematografiche italiane in una nuova veste grazie alla Cineteca di Bologna e al suo progetto di distribuzione 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema': Strade Perdute sarà in sala dal 16 al 18 gennaio come evento speciale, proiettato nel restauro in 4K realizzato da Criterion Collection, con la supervisione dello stesso Lynch.

Uscito originariamente nel 1997, Strade perdute è interpretato da Bill Pullman, Patricia Arquette e Richard Pryor e all'epoca rappresentò una svolta nella carriera del regista, nonché il primo capitolo di una sorta di trilogia tematica (e stilistica) che sarebbe proseguita con Mulholland Drive e Inland Empire. Noi ne abbiamo parlato approfonditamente qualche tempo fa nel nostro Everycult di Strade Perdute, ma sentiamo che cosa ha da dirne lo stesso Lynch: "C'è una parte della mia creatività che non saprei spiegare, che mi è sconosciuta", ha commentato il regista parlando del restauro di Strade perdute: "Un film noir del XXI secolo. Una vivida descrizione di crisi d'identità parallele. Un mondo dove il tempo è pericolosamente fuori controllo. Un viaggio terrificante lungo la strada perduta".

Tra l'altro vi segnaliamo che, negli stessi giorni, 16 17 e 18 gennaio, tornerà al cinema anche Audition di Takashi Miike, anche lui con un nuovo restauro in 4K.