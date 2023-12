Strade Perdute 4K, arriva l'edizione limitata Start-up CG e Raro Video: come partecipare

Dopo il ritorno al cinema di qualche mese fa per Strade Perdute di David Lynch in 4K, il capolavoro del maestro del surrealismo moderno è pronto a fare il suo debutto in questo nuovo formato anche sul mercato italiano dell'home-video.

L'edizione Start-Up, che fa seguito all'ottimo cofanetto targato Criterion Collection, è attiva con campagna di crowdfunding in un esclusivo Box Limited Edition Numerata con 4K UHD HDR, Blu Ray e Booklet: la start-up sarà attiva fino al 16 gennaio e andrà in porto solo al raggiungimento di 500 pre-acquisti effettuati dal link ufficiale (che, se interessati, potete trovare in calce all'articolo). Oltre alle spese di spedizione incluse, CG ha attivato per la prima volta per gli startupper la promozione Early Bird: chi parteciperà alla campagna entro il 16 gennaio potrà usufruire di un prezzo scontato.

Il progetto, realizzato grazie a Raro Video - Minerva Pictures, prevede l’utilizzo della nuova versione restaurata in 4K da MK2, supervisionata e approvata da Lynch, con nuova colonna sonora surround DTS-HD Master Audio 5.1 e colonna sonora stereo alternativa non compressa. I dischi saranno accompagnati da un ricco compartimento di contenuti speciali, con questa edizione che conterrà:

Disco 4K UHD HDR della nuova versione restaurata

Disco Blu Ray della nuova versione restaurata

Formato Digipack

Artwork alternativo all’interno

Numerazione delle copie

Il nome dei partecipanti alla START UP! nei ringraziamenti

Extra: Intervista a David Lynch (2005); Intervista a David Lynch (1996); Intervista a Bill Pullman (realizzata durante le riprese); Intervista a Patricia Arquette (realizzata durante le riprese); Intervista a Robert Loggia (realizzata durante le riprese); Making of; Trailer

Booklet esclusivo di 24 pagine a cura di Elisa Baldini

Per altre letture sul film, recuperate il nostro Everycult su Strade Perdute di David Lynch.