Le strade del male: Tom Holland non si aspettava di ritrovare Jake Gyllenhaal produttore

Dopo aver condiviso il set di Spider-Man: Far from home, sembra che Tom Holland e Jake Gyllenhaal siano diventati molto amici. Evidentemente, però, non è quel tipo di amicizia che porta i due a rivelarsi tutto, dal momento che ci hanno messo un po' a rendersi conto che avrebbero lavorato di nuovo insieme, nel film Netflix Le strade del male.

Jake Gillenhaal, infatti, figura tra i produttori del nuovo film diretto da Antonio Campos, il cui cast include tra gli altri anche Robert Pattinson e Sebastian Stan. Qualche settimana fa, Tom Holland, protagonista del film, ha raccontato a Entertainment Weekly questo aneddoto:

"Sì, è una storia divertente. Quando Jake e io abbiamo finito di lavorare a Spidey 2, mi ha chiesto cosa avrei fatto dopo. Io ho nominato questo film e lui mi ha detto: Aspetta un attimo, io sto producendo quel film. E io di rimando: Beh, io sono in quel film."

In Le strade del male, Tom Holland interpreta un personaggio violento e brutale, molto lontano dalle sue corde, tanto da aver recentemente rivelato di aver inizialmente dubitato di essere in grado di farlo.

Ha accettato però la sfida perché, ha raccontato, "Come attore, sono sempre alla ricerca di nuove sfide. Cerco sempre personaggi diversi, diversi e unici."

Le strade del male è in streaming su Netflix da oggi, mercoledì 16 settembre.