Le Strade del Male, il regista rivela perché ha scelto Tom Holland e Robert Pattinson

Il film del giorno è Le Strade del Male, che ha tra i suoi protagonisti alcuni degli attori del momento, come Robert Pattinson e Tom Holland. E il regista della pellicola, Antonio Campos, svela le motivazioni dietro al casting proprio di questi due giovani attori.

Per non essere un cinecomic, il film Netflix Le Strade del Male (The Devil All The Time) non manca certo di supereroi: tra Sebastian Stan (a.k.a. Bucky Bernes/Il Soldato d'Inverno del MCU), Tom Holland (lo SpiderMan del MCU) e Robert Pattinson (ovvero il più nuovo Batman della DC), il mondo potrebbe ritenersi al sicuro anche stavolta... No? Peccato che in questa pellicola non sia esattamente così.

In un'intervista con Variety, il regista Antonio Campos spiega come mai Holland e Pattinson si ritrovano a interpretare dei ruoli "così diversi" da quelli con i quali vengono ormai identificati.

"La prima volta che incontrato Tom era appena stato scelto per interpretare Spider-Man, ma non lo avevo ancora visto nei panni di Spider-Man. Avevo però visto la sua performance in The Impossible" esordisce Campos "Parlando con lui, ho capito subito che aveva una magnifica energia, e come fosse una persona davvero brillante e piena di sentimento. Aveva la giusta audacia".

"Rob, invece, l'ho conosciuto grazie a un amico in comune, Brady Corbet, che ha lavorato con lui nel suo debutto alla regia 'L'Infanzia di un Capo'" continua "Rob è stata la prima persona a cui ho dato lo script, e lui me lo ha restituito chiedendomi disperatamente di interpretare il Reverendo Teagardin. Ero piuttosto scioccato, ma lui aveva intuito quanto fosse complicato il personaggio, e voleva essere l'antagonista di un film".

E a quanto pare sono state scelte davvero azzeccate, perché la critica sembra aver amato la performance Holland e Pattinson in particolare.

