La Strada per El Dorado, quanti problemi per il film animato Dreamworks!

Tra meme, GIF e citazioni, La Strada per El Dorato è un film che ha fatto la storia, ma i risultati al botteghino sono stati tutt'altro che proporzionali a una risonanza simile; come se non bastasse, molta polvere si nasconde sotto al tappeto della produzione. Basti pensare alle parole di Will Finn, uno dei registi della pellicola.

"No, non puoi lavorare sul materiale che odi" si è limitato ad annunciare; e questo perché – come ha aggiunto – l'esperienza è stata così dolorosa che non riesce nemmeno a parlarne.

Nata come omaggio ai "Road to...", la pellicola rientra tra le prime della DreamWorks Animation, e tenta di ricreare una narrazione qualitativa pur allontanandosi dalla visione disneyana dell'animazione; non per questo è mancata la collaborazione di Elton John e Tim Rice, coinvolti nel Re Leone della Disney.

Inoltre, almeno inizialmente, l'obiettivo era classificare La Strada per El Dorado come un PG-13, finché la riduzione delle scene romantiche e le modifiche nell'abbigliamento di Chel non hanno allargato il bacino d'utenza; l'operazione, però, avvenne nel malcontento generale, e a poca distanza dal debutto in sala. Il regista David Silverman abbandonò il progetto nel 1998, Finn subito dopo: così a prendere le redini della situazione furono Eri "Bilbo" Bergeron e Don Paul, sempre della Disney.

Il risultato al box office? 76 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 95 milioni. Un flop simile non potrà mai essere spiegato al cento per cento, ma, analizzando il posizionamento, è chiaro che la pellicola non sapesse a quale pubblico rivolgersi: la classificazione PG-13 era ormai cancellata, ma alcuni punti vendita (come Entertainment Weekly) insistevano sull'inadeguatezza di alcune scene per i più piccoli.

A prescindere da tutto, il film rimarrà scolpito nel cuore di moltissimi spettatori. A proposito: si vi è piaciuto El Dorado, ecco 5 film sulle civiltà perdute che non potete perdervi. Se, invece, volete approfondire l'ambientazione da un punto di vista storico, sarete sorpresi nel constatare che El Dorado non è minimamente ciò che pensiamo.