Stra Wars, Kathleen Kennedy sulla possibilità di portare al cinema i personaggi di Legends

L'Universo Espanso di Star Wars è stato al centro di alcune recenti interessanti dichiarazioni di Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm che in una recente intervista con Rolling Stone ha parlato del futuro della saga cinematografica, ora che la storia degli Skywalker volge al termine.

Secondo la Kennedy non esiste una così vasta libreria di avventure canoniche che possano essere facilmente tradotte in un'esperienza live-action, anche se alcuni elementi potrebbero essere riadattati.

"Ognuno di questi film è particolarmente difficile da decifrare", ha detto la Kennedy a Rolling Stone riguardo allo sviluppo di Star Wars: The Rise of Skywalker. "Non c'è un materiale di origine. Non abbiamo fumetti ai quali ispirarci. Non abbiamo romanzi di 800 pagine. Non abbiamo nient'altro che narratori appassionati che si incontrano nella stessa stanza e parlano di quale potrebbe essere la prossima iterazione del franchise. Passiamo attraverso un processo di sviluppo davvero normale, che è comune a tutti gli altri film. Inizi a parlare con i cineasti che ritieni mostrino la sensibilità che stai cercando."

Questi commenti potrebbero confondere alcuni fan, che potrebbero controbattere dicendo che effettivamente ci sono dozzine di romanzi e centinaia di fumetti targati Star Wars che invece potrebbero fornire come fonte di ispirazione. Tuttavia, il contesto in cui Kennedy sta facendo riferimento è probabilmente quello di una linea temporale canonica coerente per la galassia cinematografica. Quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, ha preso tutto le opere della saga definite Star Wars Legend e le ha poste fuori dal canone ufficiale, mantenendo all'interno di quest'ultimo solo i sei film e la serie televisiva animata Star Wars: The Clone Wars.

Da quando la Disney ha iniziato a sviluppare nuove storie per il franchise, comunque, ha pubblicato anche vari romanzi, fumetti, videogiochi e serie animate, il che ancora una volta remerebbe contro le dichiarazioni della Kennedy circa l'assenza di un materiale sorgente cui ispirarsi. in discussione i commenti di Kennedy sul fatto che non vi fosse "materiale sorgente". Il punto però sembrerebbe essere che, a differenza della Marvel, che ad esempio ha decenni di storie che possono essere prese e modificate per creare un Universo Cinematografico, né il regno di Legends né il nuovo materiale extra-film prodotto dalla Disney non si adatta perfettamente al canone ufficiale rappresentato dai film: anche le storie che sono state create direttamente dalla Disney in altri medium hanno solo lo scopo di colmare alcune lacune della mitologia del franchise, e forse il punto è che sarebbero poca cosa per la grandezza che la Lucasfilm vuole infondere nei suoi film.

Nonostante i commenti della Kennedy, comunque, in passato si è trovato il modo di far quadrare alcuni elementi di Legends nel franchise canonico: ad esempio, la serie animata Star Wars Rebels ha utilizzato numerosi personaggi precedentemente cancellati dal canone, come il Grandammiraglio Thrawn, e ha dato loro una nuova vita all'interno del canone ufficiale, ispirando nuove storie per i personaggi.

Pensate che prima o poi la Lucasfilm applicherà questa formula di "rinnovo" anche per la creazione di film? Discutiamone nei commenti.

