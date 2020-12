Stowaway, il film sci-fi con Anna Kendrick approderà ufficialmente in streaming su Netflix

È Deadline a informarci con una sua esclusiva che l'annunciato sci-fi movie Stowaway di Joe Penna approderà in streaming su Netflix dopo che il colosso di Hastings ha sottoscritto un accordo multimilionario per i diritti del film con protagonisti Anna Kendrick, Toni Colette, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson.

Il film è stato recentemente ultimato e sarà distribuito da Netflix negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Austria/Nuova Zelanda, India, America Latina, Africa e molti altri importanti mercati globali, compresa ovviamente l'Italia.



La trama di Stowaway ruota intorno ad una missione su Marte, dove un clandestino involontario causa in maniera accidentale dei gravi danni ai sistemi di supporto vitale dell'astronave. Con le risorse in via d'esaurimento e le speranze che si riducono sempre di più, una ricercatrice medica (Kendrick) emerge come unica voce fuori dal coro e cerca di andare contro la logica sia del suo comandante (Toni Collette) che del biologo dell'equipaggio



Stowaway è diretto dall'ex star di YouTube Joe Penna, che ha scritto la sceneggiatura con Ryan Morrison. I due hanno già lavorato insieme al thriller Arctic con Mads Mikkelsen. Il film sarebbe inizialmente dovuto approdare al cinema nel 2019, ma grossi problemi post-produttivi seguiti poi dalla Pandemia di Coronavirus hanno spinto la produzione a vendere i diritti di distribuzione a Netflix.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.