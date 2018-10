Stowaway: Anna Kendrick protagonista della pellicola fantascientifica

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, Anna Kendrick si è da poco unita al cast della pellicola di fantascienza intitolata Stowaway, prodotta da XYZ Films.

La trama segue un gruppo di una nave spaziale diretta verso Marte, ma durante il tragitto vengono a conoscenza di un passeggero clandestino a bordo. La Kendrick interpreterà un ufficiale medico della nave e sarà uno dei protagonisti della pellicola. Il suo sarà anche l’unico personaggio che voterà a favore dell’esilio dalla nave per il clandestino appena scovato, visto che le provviste per il viaggio si faranno sempre più esigue.

Nota per le sue interpretazioni nel franchise di Pitch Perfect, in cui era protagonista in tutte e tre le pellicole, la Kendrick ha guadagnato una nomination ai Premi Oscar per Tra le nuvole, di Jason Reitman, e recentemente è stata diretta da Paul Feig nel thriller A Simple Favor, nel quale recitava al fianco di Blake Lively. La rivedremo anche in Noelle, fantasy di Natale diretto da Marc Lawrence e nel sequel di Trolls, Trolls World Tour, nel quale tornerà a doppiare il personaggio di Princess Poppy, sempre per la DreamWorks.

Stowaway sarà diretto dall’ex-star di YouTube Joe Penna, che ha firmato anche lo script insieme al collaboratore di lunga data Ryan Morrison. Il duo aveva già collaborato nel survival thriller Arctic, con Mads Mikkelsen. Il film dovrebbe uscire nel 2019 dopo una proiezione al Festival di Cannes. La XYZ Films, che produrrà il film, aveva anche prodotto Arctic con Penna e Morrison. Alla produzione ci saranno anche RISE Pictures e Filmproduktion.