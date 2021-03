Stowaway, Anna Kendrick in missione su Marte nel trailer del nuovo film Netflix

Arriverà il prossimo 22 aprile in streaming su Netflix Stowaway, film diretto da Joe Penna che ha per protagonista Anna Kendrick. Nella giornata di mercoledì la piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale dello sci-fi incentrato su un team di astronauti in missione verso Marte.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. La trama di Stowaway prende le mosse dalla partenza della nave, su cui è finito accidentalmente un elemento in più, un ingegnere meccanico interpretato da Shamier Anderson. La situazione sembra gestibile all'inizio, ma presto l'equipaggio si renderà conto che l'ossigeno non basterà per tutti.

In una recente intervista promozionale per Entertainment Weekly, Anna Kendrick ha definito il set di Stowaway "fin troppo realistico. Era come essere davvero su un'astronave. È stato fantastico. So che Joe voleva che fosse incredibilmente claustrofobico, e non è stato difficile!"

Fanno parte del cast del film Netflix, tra gli altri, anche Daniel Dae Kim e Toni Collette. Anche quest'ultima, secondo Anna Kendrick, ha contribuito a creare l'atmosfera realistica e tesa che caratterizza Stowaway. "C'erano momenti in cui stavamo per iniziare a rotolare, e Toni sussurrava fra sé e sé: Siamo nello spazio, siamo nello spazio, siamo nello spazio" ha ricordato l'attrice. "Questo ha aggiunto quel tocco di assoluto terrore e disperazione."

La sinossi ufficiale di Stowaway recita: "In una missione diretta su Marte, un clandestino involontario causa accidentalmente gravi danni ai sistemi di supporto vitale dell'astronave. Di fronte alla diminuzione delle risorse e a un esito potenzialmente fatale, l'equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile."