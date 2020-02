Gli storyboard di Parasite usciranno negli Stati Uniti sotto forma di graphic novel

In attesa di poter stringere tra le mani la propria copia homevideo del meraviglioso Parasite di Bong Joon-ho, i fan americani del Premio Oscar come Miglior Film potranno godere degli storyboard ufficiali del lungometraggio, dato che la Grand Central Publishing li pubblicherà in Nord America sotto forma di graphic novel.

Il libro che sta confezionando l'editrice americana sarà composto da 304 pagine totali contenenti tutti gli storyboard di Parasite e disegnati dallo stesso Bong Joon-ho, così da rivivere l'intero film in modo diverso, preliminare e artistico. Dice la Gran Central Publishing in merito alla graphic novel:



"Il dialogo, il set e la direzione registica verranno interamente tradotti in inglese dal coreano. Il libro conterrà anche una prefazione scritta dal regista e dedicata alla realizzazione del film e all'intero processo creativo. Le illustrazioni di Bong Joon-ho mostrano l'illuminante potere della sua scrittura e della sua regia, rendendo la graphic novel di Parasite una lettura affascinante e avvincente per inoltrarsi negli scorci dietro le quinte della realizzazione di uno dei migliori film dell'anno".



Per ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo alla recensione di Parasite, al focus su Cinema Coreano e allo speciale dedicato al film di Bong Joon-ho, con l'augurio che la graphic novel possa arrivare in qualche modo anche sugli scaffali italiani.