Lo Stormtrooper è terrorizzato dagli Ewok nel fan film di Star Wars

Gli Stormtrooper non sono certo gli esseri più simpatici della galassia, ma ciò che spesso dimentichiamo è che sotto quel casco si cela un essere umano, con tutto ciò che ne consegue (vero, Finn?): il nuovo fan film di Star Wars ci offre un valido esempio di ciò che vogliamo dire.

Nel cortometraggio della durata di circa 6 minuti ci viene infatti mostrato uno spezzone di vita di uno Stormtrooper nell'immediato post-caduta dell'Impero, vale a dire dopo gli eventi narrati in Star Wars: Episodio VI.

Inutile dire che il nostro non sembra passarsela troppo bene: l'ex-membro delle truppe imperiali ci viene infatti mostrato intento a nascondersi per fuggire da un essere invisibile che lo tormenta, in un'atmosfera che rasenta l'horror. Paradosso dei paradossi (ma forse neanche tanto) è che, come ci viene mostrato alla fine del corto, a rendergli la vita impossibile sia un piccolo e tenero Ewok che sembra però divertirsi un mondo a terrorizzare la sua vittima.

Il messaggio del fan film Stormtrooper on the Run è dunque piuttosto chiaro, e serve a ricordarci che spesso anche dietro il nostro peggior nemico si cela un essere umano con il nostro stesso corredo di emozioni. Guardando un attimo al futuro, intanto, è stato finalmente annunciato il nome del regista del prossimo Star Wars; Disney+, invece, ha pubblicato una timeline di tutti i film e le serie TV a tema Star Wars.