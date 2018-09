Storming Las Vegas: Sony lavora all'adattamento con Dennis Lehane

Sony sta sviluppando un adattamento del romanzo di John Huddy, Storming Las Vegas, insieme all'autore di Shutter Island, Dennis Lehane. A scrivere la notizia è The Hollywood Reporter. Il libro di Huddy segue le imprese di Josè Vigoa, un uomo che orchestrò una serie di rapine a Las Vegas. Inizialmente il progetto era nelle mani di Antoine Fuqua.

Nell'arco di sedici mesi il cubano Josè Vigoa e la sua banda hanno eluso la polizia mentre rubavano milioni di dollari da alcuni dei più grandi punti di gioco di Las Vegas - MGM Grand, Desert Inn, Mandalay Bay, Bellagio e New York-New York, attraverso rapine ai camion blindati e colpi ai casino. Il tenente John Alamshaw, veterano della polizia, è responsabile delle indagini e incaricato di consegnare Vigoa alla giustizia".

Storming Las Vegas era inizialmente in possesso di Summit Entertainment, con la produzione che avrebbe dovuto cominciare nel 2011.

Dennis Lehane si occuperà del progetto. Lehane è autore di numerosi romanzi polizieschi diventati molto popolari tra cui Gone Baby Gone, Live By Night, Shutter Island e Mystic River. Ha lavorato come produttore esecutivo per Shutter Island di Martin Scorsese e come consulente per le serie HBO, Boardwalk Empire e Bloodline.

Vincitore di svariati premi letterari, Dennis Lehane ha visto trasposti al cinema molte delle sue opere. In particolare Mystic River, portato con grande successo di pubblico e critica da Clint Eastwood, con Sean Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins nel cast.