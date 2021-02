Storm Reid, la star di The Suicide Squad pazza di Idris Elba: 'E' incredibile!'

Nel corso di una recente intervista l'attrice Storm Reid, che i fan ritroveranno in The Suicide Squad, il nuovo, attesissimo cinecomic scritto e diretto da James Gunn, ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul film e sul ruolo di Idris Elba.

Si sa poco del ruolo della star di Euphoria e A Wrinkle in Time, anche se secondo alcune indiscrezioni pare che abbia interpretato la figlia di Bloodsport, il personaggio di Elba. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha dichiarato:

"Non so neanche io chi interpreto, posso dire solo che il suo nome è Tyla. Ma posso anche dire che ho visto qualche scena e il film è incredibile. Non voglio mettermi nei guai o dire cose che non posso dire ma sono super entusiasta di averne fatto parte. È un film divertente, molto diverso dal primo e sono convinta che spiazzerà diverse persone. Ci sono tantissimi colpi di scena. E il mio personaggio è un po' una peperina, quindi aspettatevi un bel po' di pepe!".

E a proposito del ruolo di Idris Elba: "E' semplicemente la persona più gentile con cui si possa sperare di lavorare. È incredibile, simpatico, ma anche sempre così concentrato", ha spiegato la Reid. "È pazzesco come riesca ad entrare ed uscire dal personaggio da un momento all'altro. Quando lo interpreta è tipo la persona più seriosa del mondo, e il secondo dopo comincia a parlare e a ridere. Mi ha fatto divertire molto!"

