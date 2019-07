Storm Reid sarà la figlia del personaggio di Idris Elba in The Suicide Squad di James Gunn

Stando a quanto riportato da The Wrap Storm Reid è stata assunta dalla Warner Bros. per interpretare la figlia del personaggio di Idris Elba nel nuovo film DC The Suicide Squad, che come sappiamo sarà scritto e diretto da James Gunn.

Sebbene il magazine losangelino specifica che la firma non sia ancora stata messa nero su bianco, la giovane protagonista di Nelle Pieghe del Tempo è la candidata principale per il misterioso ruolo e la cosa dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore.

Attualmente ogni dettaglio relativo al ruolo di Idris Elba è ancora tenuto nascosto dal regista e dal suo entourage, e di conseguenza non si ha alcuna informazione circa il personaggio della Reid.

Il film, lo ricordiamo, uscirà nelle sale il 6 agosto 2021, con Peter Safran e Charles Roven accreditati come produttori.

Secondo quanto riportato in precedenza, Gunn ha scritto la sceneggiatura dando una visione completamente nuova dei supercriminali DC visti nel primo film, Suicide Squad di David Ayer, che nonostante dei buoni incassi ($325 milioni negli USA e quasi $750 milioni a livello globale) venne completamente stroncato dalla critica.

Prossimamente ritroveremo la Reid anche in The Invisible Man, nuova produzione Universal/Blumhouse con Elisabeth Moss, che arriverà nei cinema il 13 marzo 2020. Gli altri crediti della giovane attrice includono 12 Anni Schiavo, la serie Netflix When They See Us e la serie HBO Euphoria.

Per altre informazioni vi rimandiamo alle dichiarazioni di John Cena sulla possibilità di universi al cast di Suicide Squad e a quelle del regista Kevin Smith, che ha assicurato ai fan che il villain di Suicide Squad sarà fenomenale.