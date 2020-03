Storie Marvel da 5 minuti per affrontare la quarantena: Jason George racconta Spider-Man

Disney ha diffuso in rete un nuovo estratto da 5-Minute Marvel Stories in cui Jason George, star di Grey's Anatomy, legge un breve racconto intitolato "The New Spider-Man" dedicato alle versioni dell'arrampicamuri di Peter Parker e Miles Morales.

Questa la descrizione del libro da cui è tratto la storia: "I vostri supereroi preferiti sono tornati per combattere i loro più grandi villain! Ognuna di queste dodici storie è della lunghezza perfetta per essere letta ad alta voce in cinque minuti, in modo da fare grandi letture velocemente. Questo best-seller non solo contiene vecchi personaggi iconici come gli Avengers, Spider-Man e i Guardiani della Galassia, ma anche le avventure di Black Panther, Captain Marvel e Morales."

Potete trovare il video nel player in alto, al momento disponibile solamente in lingua inglese.

Questo filmato segue una serie di iniziative lanciate dalla Casa di Topolino per venire incontro ai fan in questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza Coronavirus, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Nelle scorse settimane, infatti, l'uscita di Frozen 2 su Disney+ è stata anticipata di ben 3 mesi, e avverrà lo stesso anche per Onward - Oltre la magia (atteso per il 3 aprile). Restiamo in attesa per eventuali novità di questo tipo rivolte anche al catalogo italiano.

A proposito dell'arrampicamuri, qui potete trovare una simpatica immagine di Spider-Man in versione smart working.