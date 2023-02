Storie di un fantasma, cosa scrisse Rooney Mara nel bigliettino nascosto nella casa?

Non sempre si ha l'occasione di imprimere un proprio vissuto nella memoria interna di una casa prossima alla distruzione psicologica e fisica: Rooney Mara, protagonista di A Ghost Story, ne ha avuto invece occasione proprio durante una scena del film.

"Quando ero piccola io e i miei ci trasferivamo spesso. Scrivevo allora delle piccole note e le spargevo in posti nascosti per la casa, nascondendoli.

Che dicevano?

Erano delle cose che volevo ricordare. Se mai fossi tornata in quelle case, ci sarebbe sempre stato qualcosa di mio ad aspettarmi".

Così affermava Rooney Mara nel trailer ufficiale di A Ghost Story (Storia di un fantasma), un film commovente che introduce il tipico fantasmino (lenzuolo bianco e occhi neri ovali) in maniera totalmente non convenzionale. L'attrice è stata coinvolta in maniera profonda e personale in una delle scene del film: il regista infatti le chiese di scrivere qualcosa d'importante e significativo per lei, senza dire a nessuno cosa avesse scritto.

Rooney Mara ricorda di aver voluto scrivere qualcosa di davvero personale, ma di essersi scordata il contenuto effettivo di tale pezzettino di carta. Quest'ultimo, inoltre, è rimasto dentro la casa anche dopo la sua demolizione.

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Storia di un fantasma (A Ghost Story).