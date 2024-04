Uno storico regista della saga di Harry Potter sta per tornare con un nuovo film originale

Oltre al nuovo film di JK Rowling, anche un altro grande pezzo della storia della saga di Harry Potter si sta preparando per tornare al cinema con un'opera originale.

Stiamo parlando di Chris Columbus, celebre regista di Harry Potter e La pietra filosofale e Harry Potter e La camera dei segreti, ovvero i primi due capitoli della saga cinematografica tratta dai romanzi di JK Rowling con protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint: l'artista, noto anche per aver diretto i primi due film di Mamma, ho perso l'aereo, la commedia Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e il primo capitolo della saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, sta preparando il nuovo The Thursday Murders Club, che sarà interpretano da un cast d'eccezione che includerà Helen Mirren, Sir Ben Kingsley e Pierce Brosnan, attualmente in trattative per tre dei quattro ruoli principali.

La sceneggiatura è stata scritta da Ol Parker, e racconta la storia di quattro residenti di una comunità di pensionati che indagano su casi irrisolti per divertimento: il loro passatempo preferito però diventa pericolosamente reale quando un losco costruttore locale viene trovato morto e una misteriosa fotografia viene lasciata accanto al corpo come indizio. Il film era stato associato inizialmente a Steven Spielberg, che tempo fa aveva flirtato con l'idea di dirigerlo con protagoniste Meryl Streep e Viola Davis: curiosamente, la relazione tra Columbus e Spielberg risale fino agli anni 80, quando collaborarono per Gremlins di Joe Dante rispettivamente in qualità di scrittore e produttore.

A proposito: sapete che Spielberg farà un nuovo film sugli alieni annunciato proprio in questi giorni?

