A quale storica Barbie era ispirato il vestito di Margot Robbie ai Golden Globes?

Il vestito indossato da Margot Robbie durante la serata dei Golden Globes 2024 non è certo passato inosservato: l’attrice si è presentata sul tappeto rosso in un abito dedicato all’eroina della Mattel che ha interpretato nel film campione d’incassi dell’estate 2023. Scopriamo a quale versione di Barbie ha voluto dedicare la sua candidatura.

Dopo aver parlato delle nuove bambole Barbie ispirate al mondo del cinema, torniamo a puntare i riflettori sulla protagonista del film di Greta Gerwig che, durante la cerimonia dei Golden Globes ha sfoggiato un look assolutamente ispirato a una delle edizioni storiche del personaggio.

La Robbie non si è infatti fatta sfuggire l’occasione per ricordare Barbie SuperStar grazie a una bellissima creazione rosa acceso di Giorgio Armani, impreziosito da gioielli del valore di circa 3 milioni di dollari e da un boa dello stesso colore dell’abito.

L’attrice ha spiegato a Variety di sentirsi ancora più nel ruolo, in quella particolare serata: “Stasera mi ci sento davvero”.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Barbie abbia segnato ancora una volta la cultura pop nel 2023 con “Barbie Outfits” al primo posto nelle ricerche su Google negli USA legate al settore e, in questo senso, non si può certo minimizzare l’impegno dell’attrice nell’omaggiare in diverse occasioni pubbliche la bambola.

In attesa di scoprire quanti Oscar riuscirà a portare a casa il film scritto e diretto da Greta Gerwig, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.