La storia di Robert Downey Jr ci ricorda una lezione importante: cambiare è possibile

Le congratulazioni di Johnny Depp a Robert Downey Jr mantengono vivo l'interesse del pubblico verso il Premio Oscar vinto dalla star di Oppenheimer, nonostante la statuetta fosse forse la più scontata della 96esima edizione degli Academy Awards.

In effetti l'Academy storicamente ama le parabole di riscatto come quella di Robert Downey Jr e la sua vittoria come miglior attore non protagonista, preannunciata dalle vittorie in tutte le precedenti competizioni della stagione dei premi per un dominio letteralmente incontrastato da parte della star, è stata il tipico lieto fine hollywoodiano che l'associazione non poteva non votare. Questa vittoria, del resto, ci ricorda una lezione importante: cambiare è sempre possibile nella vita, e 'dalle stalle alle stelle' non è solo un detto o un luogo comune.

"Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, in quest'ordine. E vorrei anche ringraziare la mia veterinaria – intendevo mia moglie – Susan Downey laggiù. Mi ha trovato che ero un cucciolo ferito, e mi ha riportato in vita: ecco perché sono qui oggi. Grazie." Un discorso auto-ironico, quello di Robert Downey Jr agli Oscar 2024, che però, come direbbero nei film, 'è basato su una storia vera': fin da bambino infatti i rapporti con suo padre, il regista Robert Downey Sr, che lo fece debuttare come attore nei suoi film all'età di dieci anni (nel film Pound, dove interpretò proprio un cucciolo), erano molto difficili, col genitore che già all'età di sei anni lo spinse a fumare marijuana, cosa che da adulto lo ha portato ad avere problemi con l'alcol e la droga.

Dopo la fama iniziale ottenuta negli anni '80, Robert Downey Jr attraversò un momento molto buio tra il 1996 e il 2001: venne arrestato diverse volte con accuse legate al possesso di armi, al consumo di droga, alla violazione di domicilio e all'ubriachezza molesta, frequentò senza successo diversi programmi di riabilitazione, saltò test anti-droga previsti dalla legge e fu condannato a sei mesi di detenzione nella Los Angeles County Jail e poi ad una pena detentiva di tre anni presso una struttura riabilitativa californiana, il Corcoran II. Tornò alla ribalta con la serie televisiva Ally McBeal, per la quale venne anche candidato per un premio Emmy come migliore attore non protagonista in una serie commedia e vinse un Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie, ma disse: "Fu una prova sopravvalutata: era il mio punto più basso in termini di dipendenza. All'epoca non mi importava di più fare l'attore".

Venne licenziato dalla serie nell'aprile 2001 quando, mentre si trovava in libertà vigilata, venne trovato da un poliziotto intento a vagare a piedi nudi nei pressi di Culver City sotto l'effetto di cocaina. In questo caso non venne condannato, ma inviato in riabilitazione e in libertà vigilata per altri tre anni. Questa volta però le cure funzionarono, anche grazie alla storia d'amore con la produttrice Susan Levin (oggi Susan Downey), iniziata nel 2003 e convolata a nozze nel 2005.

Proprio nel 2005 arrivò il successo di Kiss Kiss Bang Bang, nel 2007 quello di Zodiac e nel 2008 nei cinema di tutto il mondo uscì Iron Man di Jon Favreau...e il resto, come si suol dire, è storia.