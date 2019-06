La storia del passato di Arendelle nella descrizione della prima clip di Frozen 2

Dopo il nuovo e convincente trailer di Frozen II: Il Segreto di Arendelle, l'attesissimo sequel di Frozen: Il Regno di Ghiaccio è stato al centro di una presentazione all'annuale Festival di Annecy, dove è stata presentata alla platea una prima clip ufficiale dedicata ai segreti del passato di Arendelle.

A presentare il filmato ci hanno pensato Becky Bresee, head of animation del film, e Marlon West, head of effects animation. I due creativi hanno introdotto la clip rivelando che Frozen II: Il Segreto di Arendelle si aprirà esattamente come il film precedente, mostrando cioè Elsa e Anna quando erano bambine, mentre il padre gli sta leggendo una favola della buonanotte. Il racconto è della sua giovinezza, quando da principe si recò in una foresta incantata, prima che qualcosa andasse orribilmente storto, costringendolo a tornare al suo regno. Da allora, il popolo di Arendelle ha subito una sorta di disconnessione con gli elementi: terra, aria, fuoco e acqua.



Nella clip, poi, stando alla descrizione di Variety, vediamo Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven impegnati in un gioco tutt'altro che leale di sciarade. Anna interprete il cattivone del primo film, Hans, che viene indovinato con successo dagli altri giocatori. Tocca poi a Olaf, che annuncia il round ragazzi contro ragazze e inizia ad assumere tante forme indovinate quasi immediatamente da Kristoff, tanto che Anna li accusa di barare. Quando tocca a Elsa, la Regina è distratta da una voce ossessionante che può sentire solo lei, tanto che decide di allontanarsi dalla stanza con disinvoltura chiedendo scusa, così da stare da sola.



La clip termina qui, ma Bresee e West hanno detto che la scena continua con Anna che va a parlare con Elsa, con le due che si addormentano insieme guardando una magnifica Aurora Boreale, anche se Elsa viene poi svegliata dalla stessa voce di prima. C'è anche una sequenza aggiuntiva mostrata, che voleva spingere sul fattore azione, visto che è la scena prolungata della corse sull'acqua di Elsa già vista nel trailer, che però continua in una battaglia "entusiasmante e soddisfacente" - dice Variety - tra lei e la creatura conosciuta come Nokk.



Frozen II: Il Segreto di Arendelle uscirà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre.