Storia di un Matrimonio e Uncut Gems sono tra i candidati ai Gotham Awards

Storia di un matrimonio, l'ultimo lavoro di Noah Baumbach, presentato al Festival di Venezia e prossimamente in streaming su Netflix, è tra i nominati nella categoria miglior film ai Gotham Awards, rassegna dedicata al cinema indipendente a cura di IFP (Independent Filmmaker Project).

Tra gli altri candidati al premio come miglior film ci sono Uncut Gems, The Farewell, Hustlers e Waves.

Storia di un matrimonio (titolo originale Marriage Story) ha per protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson, che interpretano una coppia alle prese con il fallimento della relazione e col divorzio. Puoi leggere qui la nostra recensione di Storia di un matrimonio. Il film ha ricevuto tre nomination, contando anche quella di Adam Driver come miglior attore e quella per la sceneggiatura di Noah Baumbach.

Tre nomination anche per The Last Black Man in San Francisco (ma manca quella come miglior film), The Farewell e Uncut Gems: quest'ultimo film ha fruttato ad Adam Sandler una nomination come miglior attore, e si comincia anche a parlare di una possibile candidatura all'Oscar.

Il Bingham Ray Breakthrough Director Award, categoria dei Gotham Awards dedicata alla regia, sarà conteso tra gli altri da Olivia Wilde per Booksmart, Joe Talbot per The Last Black Man in San Francisco e Kent Jones per Diane.

Due categorie di premi sono dedicate alla televisione, e vedono tra le nomination le miniserie Chernobyl e When They See Us e la serie Russian Doll.

I vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia il prossimo 2 dicembre a New York. I Gotham Awards sono considerati una delle due maggiori rassegne per il cinema indipendente, insieme ai Film Independent Spirit Awards. Lo scorso anno, uno dei candidati al premio per il miglior lungometraggio è stato La Favorita, che è stato poi nominato anche agli Oscar, e negli ultimi dieci anni per quattro volte il miglior film al Gotham ha vinto anche la statuetta della Academy: The Hurt Locker nel 2009, Birdman nel 2014, Il caso Spotlight nel 2015 e Moonlight nel 2016.