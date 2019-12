Storia di un Matrimonio e The Irishman guidano le nomination dei Golden Globes 2020

Come ogni anno, di questo periodo, si svolge in America la cosiddetta stagione dei premi, quel momento in cui il mondo del cinema si ferma a ragionare e a riconoscere più di un merito ai migliori film della stagione, tra sindacati come quello dei produttori o registi e i rinomati Golden Globes Awards.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 6 gennaio 2020, presentata ancora una volta dall'irresistibile e dissacrante Ricky Gervais, e tra i nominati più importanti di quest'anno figurano più degli altri per numero di candidature e valore cinematografico titoli come Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, The Irishman di Martin Scorsese e anche C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.



Ma scopriamo insieme tutti i nominati ai Golden Globes 2020 nelle categorie cinematografiche. Eccoli:



MIGLIOR FILM DRAMMATICO



The Irishman

Joker

I due papi

Marriage Story

1917



MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE



C'era una volta a Hollywood

Cena con delitto - Knives Out

Dolemite Is My Name

JoJo Rabbit

Rocketman



MIGLIOR REGISTA



Martin Scorsese

Quentin Tarantino

Bong Joon-ho

Sam Mendes

Todd Phillips



MIGLIOR SCENEGGIATURA



Quentin Tarantino

Noah Baumbach

Anthony McCarten

Bong Joon-ho e Han Jim-won

Steve Zaillian



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO



Christian Bale

Joaquin Phoenix

Antonio Banderas

Jonathan Pryce

Adam Driver



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM DRAMMATICO



Renee Zellweger

Charlize Theron

Saoirse Ronan

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UN FILM COMMEDIA



Leonardo DiCaprio

Eddie Murphy

Daniel Craig

Taron Egerton

Roman Griffin Davis



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM COMMEDIA



Awkwafina

Beanie Feldstein

Ana de Armas

Emma Thompson

Cate Blanchett



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Brad Pitt

Al Pacino

Tom Hanks

Joe Pesci

Anthony Hopkins



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA



Jennifer Lopez

Laura Dern

Margot Robbie

Kathy Bates

Annette Bening



MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE



Frozen II

Toy Story 4

Dragon Trainer: Il mondo nascosto

Missing Link

Il Re Leone

MIGLIOR SCORE ORIGINALE



1917

Joker

Storia di un matrimonio

Piccole Donne

Motherless Brooklyn



MIGLIOR CANZONE ORIGINALE



(I'm gonna) Love Me Again, Rocketman

Spirit, Il Re Leone

Into the Unknown, Frozen II

Stand Up, Harriet

Beautiful Ghosts, Cats