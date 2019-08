Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson e Adam Driver sul film in concorso a Venezia

Storia di un matrimonio, la nuova pellicola firmata da Noah Baumbach, è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia e per l'occasione i protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson hanno parlato della loro esperienza in compagnia del regista.

"Visto che in questo film c'è molto di tutti noi, e tutti possono vederlo, parlare della fonte è molto personale" ha detto la Johansson durante la conferenza stampa del film (via Deadline). "Vi dirò che quando ho incontrato Noah stavo divorziando e non sapevo di cosa stessimo per parlare... Probabilmente sono entrata nella stanza, ho ordinato un bicchiere di vino bianco e ho iniziato a lamentarmi."

Parlando invece della scrittura del film, Baumbach ha aggiunto: "E' quando qualcosa smette di funzionare che te ne accorgi per la prima volta. Ho capito che attraverso un divorzio si può esplorare un matrimonio. Il film inizia quando sono già divisi e non hanno ancora realizzato quanto si allontaneranno. L'ho scritto in modo da esplorare i loro ordinario, cosa fanno durante le loro giornate, perché l'ordinarietà delle nostre vite è eccezionale."

Per Driver lavorare al film è stato come tornare alla recitazione teatrale: "C'è un tema teatrale e di performance: la teatralità del divorziare. Stai recitando per un giudice e i mediatori" ha spiegato l'attore. I primi confronti con Baumbach gli hanno "permesso di andare a fondo e più in fretta. Lavorare con Noah è stato come una conversazione che nasce da un seme e non finisce mai. Anche ora stiamo parlando di temi a cui non avevamo pensato."

In attesa di sapere quando sarà distribuito da Netflix vi consigliamo di dare un'occhiata ai teaser ufficiali di Storia di un matrimonio. Per altre informazioni vi rimandiamo al programma di Venezia 76.