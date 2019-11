Storia di un Matrimonio: Noah Baumbach preferisce la visione in sala e loda E.T.

Il dramma sul divorzio che ha incantato la Mostra di Venezia, Storia di un Matrimonio (Marriage Story), diretto da Noah Baumbach, è stato distribuito in alcune sale statunitensi dallo scorso 6 novembre, prima di approdare su Netflix a partire dal 6 dicembre. Ma Noah Baumbach ha espresso la sua preferenza per la visione del suo film.

Durante una Q&A al Paris Theatre di New York, Noah Baumbach ha conversato con IndieWire, spiegando perché apprezza la visione in sala e sottolineando l'importanza di E.T. - L'Extraterrestre nel suo percorso da cineasta:"Ciò che si perde nella discussione sul cinema è che conosciamo tutti i meriti di vedere un film che ha enormi effetti speciali, un grande suono...che, ovviamente, dovrebbe essere visto in sala. Ciò che si perde in quella discussione è l'esperienza comune di vedere qualcosa di divertente o triste" ha spiegato il regista.



"Ricordo di aver visto E.T. da bambino al cinema. Continuerei a tornare indietro e a singhiozzare...è stato così emozionante e liberatorio, in un certo senso, avere quell'esperienza...Credo che nessun film abbia avuto un impatto maggiore sulla mia vita. Mi ha reso così emotivo e mi ha permesso di avere questa catarsi".

Storia di un Matrimonio racconta la dolorosa e violenta separazione tra una coppia di coniugi: Charlie (Adam Driver) è un regista teatrale di successo che vive a New York insieme alla moglie, l'attrice Nicole (Scarlett Johansson), che ha lasciato la carriera nel cinema a Los Angeles per seguire il marito sul palcoscenico newyorchese. Quando la coppia decide di separarsi inizia un'aspra battaglia legale per l'affidamento del figlio.

Il film - di cui è stato diffuso un trailer a metà ottobre - è tra i candidati ai Gotham Awards.