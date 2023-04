Storia di una Ladra di Libri, cos'è quello strano poster nella scuola di Liesel?

Storia di una Ladra di Libri ci porta nella Germania nazista, con tutto ciò che ne consegue: la storia di Liesel e della sua famiglia adottiva è un perfetto spaccato di quanto accadeva a Berlino e dintorni agli inizi del secolo scorso, rappresentazione resa ancora più realistica e pertinente da alcuni elementi apparentemente marginali.

Uno di questi è presente, ad esempio, nella scuola in cui viene introdotta la nostra protagonista: durante una delle prime sequenze ambientate all'interno dell'istituto possiamo infatti far caso alla presenza di un grande poster che rappresenta decine di volti umani. Ma di cosa si tratta?

Il manifesto in questione è ispirato in effetti ad una serie di stampe analoghe che furono realizzate nella Germania di Hitler per promuovere il concetto di razza ariana: poster come quello presente nella scuola di Liesel ritraevano infatti una serie di volti che rappresentavano, secondo la visione distorta dell'ideologia nazista, quelli che potevano essere considerati i perfetti fenotipi ariani in base alla regione di provenienza.

Un piccolo dettaglio, dunque, che ci permette però di immergerci in maniera ancora più efficace nell'atmosfera cupa e opprimente dell'Europa della Seconda Guerra Mondiale. E voi, avevate fatto caso a questo particolare? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Storia di una Ladra di Libri.