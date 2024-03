La Storia Infinita, scopriamo che fine hanno fatto i protagonisti in attesa del remake

Dopo una lunghissima guerra per i diritti, La Storia Infinita avrà il suo remake: pietra miliare dei film anni '80, periodo in cui il fantasy ha saputo regalare uno degli sviluppi più consistenti, la pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Michael Ende ha incantato generazioni intere.

Ma che fine hanno fatto i protagonisti del film cult del compianto Wolfgang Petersen? Sono passati ben 40 anni dall'uscita del film e i protagonisti hanno abbandonato Hollywood per dedicarsi ad altro, lasciando il proprio ricordo fanciullesco nella storia del cinema.

Barret Oliver, che in La Storia Infinita ha interpretato proprio il protagonista Bastian, dopo il suo ruolo di maggior spicco ha recitato in Frankenweenie di Tim Burton e interpretato David in Cocoon, l'energia dell'universo, regalando successivamente una delle sue interpretazioni più soddisfacenti in D.A.R.Y.L. di Simon Wincer. Oliver abbandonato la carriera da attore nel 1989, recitando per l'ultima volta in Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Adesso Barret Oliver ha fatto di una delle sue più grandi passioni il suo lavoro diventando uno storico della fotografia.

Noah Hathaway aveva già una piccola carriera prima di interpretare Atreyu in La Storia Infinita: popolare per la serie TV Galactica, l'attore ha recitato successivamente in Troll e To Die, to Sleep prima di prendersi una pausa dai riflettori durata fino al 2012, anno in cui Hathaway è tornato a recitare in Sushi Girl di Kern Saxton. L'ultima sua apparizione sui media risale al 2016, quando Noah Hathaway a partecipato a uno spot in stile La Storia Infinita per Spotify. Fuori dal set, l'attore ha gestito alcune attività commerciali e sperimentato nel mondo del tatuaggio.

L'amatissima imperatrice bambina di Tami Stronach non ha mai approfondito davvero la carriera al cinema: Stronach ha abbandonato presto il set per dedicarsi alla danza e attualmente gestisce la propria compagnia di ballo a New York.

Per i protagonisti il cinema è ormai un capitolo chiuso: che ci sia posto nel regno di Fantàsia per un ritorno adesso che il remake è in lavorazione?

