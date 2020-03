La Storia Infinita sbarca da oggi su Netflix: il film disponibile per tutti gli abbonati

Da oggi domenica 1 marzo è disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix il fantasy La Storia Infinita, cult del 1984 diretto da Wolfgang Petersen e tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende.

Il film, costato circa 27 milioni di dollari (all'epoca la più grande produzione del cinema tedesco), ha avuto un grande successo di pubblico: racconta la storia di un bambino di dieci anni di nome Bastian (interpretato da Barret Oliver), che a causa della recente morte della madre sta vivendo un momento di profonda tristezza, che trascorre chiuso in se stesso. Il malessere di Bastian non coinvolge solo la sfera domestica, rendendo difficile e quasi inesistente la comunicazione con il padre, ma anche l’ ambito scolastico, contesto in cui si estranea dai compagni ed è spesso vittima delle angherie di alcuni ragazzi.

Tuttavia, troverà la magia di cui ha bisogno tra le pagine del volume La Storia Infinita, che ruba dalle mani del proprietario di una libreria.

Petersen, che arrivava dal clamoroso successo di Das Boot, uscito nel 1981 e considerato fra i migliori film sui sommergibili mai realizzati, consolidò il suo status di stella del cinema tedesco e ottenne anche una candidatura come miglior film ai Saturn Awards. Tuttavia furono aspri gli scontri con l'autore originale della storia, Ende, che lo accusò di aver snaturato il romanzo dal quale il film è tratto.

