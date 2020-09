La Storia Infinita, che fine hanno fatto i protagonisti del film che ha segnato un'epoca?

Questa sera torna in tv su Paramount Channel La Storia Infinita, film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen che ha letteralmente segnato un'epoca. Ogni ragazzino avrà visto almeno una volta nella sua vita questa straordinaria storia fantasy e in molti si domandano che fine abbiano fatto i suoi protagonisti.

Barret Oliver aveva solo 11 anni quando fu scelto per il ruolo di Bastian ma, aveva già all'attivo la partecipazione a numerosi progetti di successo tra cui ricordiamo Supercar. Il regista lo preferì ad oltre 200 ragazzini e, quest'esperienza ne La Storia Infinita gli ha permesso poi di lavorare al fianco di Tim Burton in Frankenweenie e poi di Ron Howard in Cocoon, l’energia dell’universo. Il mondo cinematografico però dopo un po' ha iniziato a stargli stretto e ha preferito di seguire la sua più grande passione. Insegna fotografia a Los Angeles e presenta varie mostre in importanti gallerie.

Noah Hathaway nel 1984 aveva invece solo 13 anni e il ruolo di Atreyu, il coraggioso fanciullo guerriero appartenente al popolo dei Pelleverde, lo rese un vero e proprio idolo per i ragazzini. La carriera nel mondo del cinema era iniziata quando aveva solo 3 anni ed è continuata anche dopo La Storia Infinita. Nel frattempo dopo aver praticato danza per vari anni ha deciso di dedicarsi alle arti marziali ha continuato a bazzicare in alcune pellicole come Sushi Girl e Blue Dream.

Tami Stronach interpretò l'Imperatrice Bambina ad appena 11 anni ma poi i suoi genitori decisero di allontanarla dal mondo del cinema per evitarle i problemi in cui incorrono generalmente gli attori bambini. Ora insegna danza ed è una coreografa di discreto successo. Di FortunaDrago Falkor si sono perse invece le tracce, si vocifera che si aggiri ancora per Fantàsia.

La Storia Infinita è da poco sbarcata su Netflix e in molti continuano a sperare ancora in un suo reboot. Intanto date un'occhiata al nostro speciale su La Storia Infinita.