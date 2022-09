La storia infinita, è guerra per i diritti: tutti vogliono realizzare il remake

Diverse società di Hollywood, sia studi cinematografici che servizi streaming, sono entrati in una guerra di offerte per acquisire i diritti de La storia infinita per un remake del film del 1984 diretto dal compianto Wolfgang Petersen.

Secondo Deadline, da qualche giorno i servizi di streaming e gli studi cinematografici si stanno battendo finanziariamente per i diritti sul romanzo di Michael Ende, con alcune offerte di 'parecchi milioni di dollari' provenienti sia da aziende degli Stati Uniti sia da aziende della Germania, tutte intenzionate a creare un riavvio del popolare film fantasy per bambini. I discorsi su un revival de La storia infinita sono iniziati quasi dieci anni fa, quando la Kennedy/Marshall Company e la Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio avevano cercato di adattare il romanzo in un nuovo film per il grande schermo. Tuttavia, la lotta per acquisire i diritti dell'opera ha impedito al progetto di partire davvero.

La storia infinita di Wolfgang Petersen, che fu il primo film in lingua inglese del regista tedesco, era basato sulla prima metà dell'omonimo romanzo tedesco di Michael Ende, pubblicato nel 1979. Il libro è rapidamente entrato nella lista dei bestseller tedeschi ed è stato adattato per il grande schermo nel 1984 con Ende, scomparso nel 1995, che aveva venduto i diritti del suo libro a Wolfgang Petersen per soli $50.000, una decisione della quale l'autore si sarebbe successivamente pentito.

In attesa di ulteriori novità sulla faccenda, scoprite come sono oggi i protagonisti de La storia infinita.