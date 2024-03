La Storia Infinita, annunciato il remake del cult di Wolfgang Petersen

È ufficiale: La Storia Infinita avrà presto un remake, come confermato dalla rivista Variety. Per la seconda volta, dopo il film cult del 1984 diretto dal compianto Wolfgang Petersen, il romanzo fantasy per ragazzi di Micheal Ende tornerà dunque sul grande schermo.

La decisione è frutto di una inedita partnership tra la Micheal Ende Productions e la casa di produzione cinematografica See-Saw Films: questa notizia pone una volta per tutte la parola "fine" alla lotta per i diritti de La Storia Infinita che, già dal 2022, aveva visto svariati studi cinematografici impegnati nel tentativo di accaparrarsi questa nuova versione del celebre racconto fantasy. Sempre secondo Variety, infatti, l'interesse per le pagine scritte da Michael Ende ha avuto una particolare impennata negli ultimi anni, con il desiderio da parte di molti di farle "rivivere" di fronte ad un pubblico moderno.

Il romanzo fu pubblicato per la prima volta in Germania nel 1979 e divenne un best-seller, venendo poi tradotto in ben 45 lingue e vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Il film del 1984 (a questo proposito vi lasciamo al nostro speciale su La Storia Infinita) sancì definitivamente questo enorme successo. Il nuovo remake rappresenta un grande passo per la See-Saw Films, specializzata in adattamenti cinematografici di opere letterarie di successo (citiamo, ad esempio, Lion - La strada verso casa, Il Potere del Cane e Il Discorso del Re). A concedere i diritti per questa nuova versione de La Storia Infinita è stato l'esecutore testamentario di Ende, il Dr. Wolf-Dieter Von Granau.

Gran parte dei dettagli sulla produzione sono ancora ignoti ed emergeranno soltanto dopo aver scelto i creativi che si occuperanno del progetto. Quel che è certo è che Ian Canning ed Emile Sherman produrranno il film per See-Saw al fianco di Roman Hocke e Ralph Gassmann per Michael Ende Productions. Canning ha già espresso il proposito di mantenere un forte legame con l'identità (anche geografica) del libro.

Dragon Ball Super Box 8 (2 Blu-ray Card Booklet) è uno dei più venduti oggi su