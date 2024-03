La Storia Infinita, 5 scene che vogliamo assolutamente vedere nel remake

Film cult degli anni '80, La Storia Infinita ci ha catapultato in un universo fatto di magnifiche creature, boschi incantati e personaggi mistici diventando il rifugio sicuro per tutti i Bastian che si sentono un po' outsider.

Ma la magia del regno di Fantàsia tornerà presto al cinema: La Storia Infinita avrà il suo remake e questa bella notizia (accompagnata da un po' di sano scetticismo) promette la magia della trilogia originale. Non sappiamo ancora se si tratterà di più film o se la produzione sarà circoscritta al primo capitolo, il più apprezzato della saga, ma ci sarebbero tutte le intenzioni di mantenere una certa fedeltà con il materiale originale, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Ende. Ma quali scene non dovrebbero assolutamente mancare nel remake?

Sicuramente al primo posto troviamo l'incontro con il drago della fortuna Falkor, una delle creature più iconiche de La Storia Infinita. Nel remake non possiamo che aspettarci una versione decisamente più realistica e fluida rispetto a quella degli anni '80 ma non sarà certo facile ricreare quel pathos e le emozioni di Atreiu mentre fieramente cavalca Falkor.

La scena nella Palude della Tristezza, dove Atreiu perde il suo amatissimo cavallo Artax, compagno di mille avventure, non può che essere ripresa anche nel remake de La Storia Infinita per via del suo altissimo peso simbolico: sopportare il dolore ed evitare che questo risucchi via ogni emozione positiva, riuscendo a vincere sulla tristezza.

La chiacchierata con Morla, la colossale tartaruga che possiede tutto il sapere di Fantàsia, segna anche l'inizio del percorso di Bastian nel libro: le interazioni di Atreiu con Morla L'Antico sono il primo segnale dell'inclusione del bambino in questa epica avventura: questi infatti si accorge che i personaggi sembrerebbero proprio sentirlo!

Il regno di Fantàsia rispecchia i sogni e desideri ma quando gli esseri umani smettono di sognare, di cercare la magia contribuiscono alla creazione del Niente che è pronto a risucchiare e far scomparire Fantàsia come spiega il terrificante lupo Gmork in uno struggente monologo. Una riflessione tutt'ora attuale che non può decisamente mancare nel remake.

Falkor è il protagonista di un altro irrinunciabile momento nella storia del film di Wolfgang Petersen: la rivincita di Bastian nel mondo reale. Il bambino, infatti, cavalca fuori dai confini del regno il drago Falkor, riporta in vita, attraverso i suoi sogni e desideri, il mondo di Fantásia.

Nel remake torneranno anche gli attori della trilogia originale? Dopo il film cult, il destino dei protagonisti de La Storia Infinita si è allontanato dai riflettori, ma nel regno di Fantàsia tutto può succedere!