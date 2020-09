La storia fantastica, reunion virtuale per il cast che leggerà la sceneggiatura

Il cast de La storia fantastica si riunirà virtualmente per una lettura della sceneggiatura del cult del 1987 diretto da Rob Reiner. La reunion fungerà da raccolta fondi virtuale per il Partito Democratico in Wisconsin. Secondo quanto riporta Deadline l'evento, al quale parteciperanno diversi membri del cast, si svolgerà il 13 settembre.

Cary Elwes, Robin Wright, Carol Kane, Chris Sarandon, Mandy Patinkin, Wallace Shawn e Billy Crystal parteciperanno, insieme al regista Rob Reiner e al moderatore Patton Oswalt, al Q&A. L'evento in live streaming si terrà alle ore 16.00 americane.



Come anticipato, la reunion del cast de La storia fantastica è stata organizzata anche per raccogliere fondi per la campagna elettorale democratica e la partecipazione è strettamente legata ad una registrazione e una donazione.

Il Partito Democratico sta promuovendo l'evento anche attraverso annunci digitali e social media. Il Wisconsin è uno dei tre stati tradizionalmente democratici che Donald Trump ha conquistato nel 2016. Joe Biden e l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America hanno visitato Kenosha proprio questa settimana.

Cary Elwes ha dichiarato:"Penso che la maggior parte delle persone sia consapevole che Donald Trump ha completamente abdicato ai suoi doveri di presidente di rappresentare e difendere tutti gli americani. Non è riuscito a mantenere il Paese al sicuro dal COVID-19 e di conseguenza è responsabile del caos devastante, della violenza e del collasso economico che stiamo vivendo. [...] Sono entusiasta di far parte di questa rarissima reunion dei miei colleghi de La storia fantastica [...]".

La storia fantastica racconta le vicende della principessa Bottondoro (Robin Wright) e del suo amato Westley (Cary Elwes) e le peripezie che li hanno prima divisi e poi riuniti.

