La Storia Fantastica: arriva il remake 'fatto in casa' con Hugh Jackman e tante altre star

Tra le tante perle che ci ha regalato questa quarantena, come le esibizioni musicali di Anthony Hopkins (assieme al gatto Niblo) o Schwarzy con cavalli e asinelli, ora abbiamo anche il remake fatto in casa de La Storia Fantastica.

E quando diciamo fatto in casa, intendiamo letteralmente.

L'idea è stata di Jason Reitman, il regista di Juno e Ghostbusters: Legacy, che una mattina si è svegliato e... Invece di Bella Ciao, ha partorito il concept dietro il progetto.

"Mi sono svegliato una mattina, come credo faccia la maggior parte della gente, con l'intenzione di fare qualcosa di un certo valore" ha raccontato il regista al magazine Vanity Fair "Ho pensato, possiamo realizzare un intero film in casa? Avevo visto quello Star Wars fatto dai fan, così ho iniziato a chiedere in giro e proporlo agli attori 'È qualcosa che fareste volentieri?'. E il responso è stato incredibilmente immediato. Erano tutti 'Oh, sembra divertente!'".

Così un sensazionale numero di celebrità, da Hugh Jackman a Sophie Turner e Joe Jonas, da Jennifer Garner a Jon Hamm, da Elijah Wood a Josh Gad, Neil Patrick Harris, Andy Serkis, J.K. Simmons, Common, Zazie Beetz, Brandon Routh, Tiffany Haddish (*respira*) e chi più ne ha, più ne metta hanno aderito all'iniziativa direttamente dalle loro case.

L'idea è stata particolarmente apprezzata da Jeffrey Katzenberg, il patron della piattaforma streaming Quibi, che distribuirà il remake, donando in cambio 1 milione di dollari (l'equivalente di 100,000 pasti) a World Central Kitchen.

"Se conoscete il film, vi divertirete tantissimo" afferma Rob Reiner, il regista de La Storia Fantastica originale che trovate su Amazon Prime Video "Gli spettatori conoscono già ogni battuta del film. Non ho avuto dubbi, ho detto 'Nah, facciamolo!".

Stando alle descrizioni e alle immagini fornite da Vanity Fair (che trovate cliccando sul link in calce alla notizia), difficilmente vedrete qualcosa di più folle, assurdo e divertente nel prossimo futuro. E anche noi non fatichiamo a crederlo.