La storia fantastica è su Amazon Prime Video: tutto sul film di Rob Reiner

Nei giorni scorsi era stato annunciato che La storia fantastica, film fantasy diretto nel 1987 da Rob Reiner e diventato un cult, sarebbe arrivato su Disney+ il 1° maggio. La notizia riguardava però soltanto gli Stati Uniti e ci si chiedeva se anche in Italia la nuova piattaforma streaming avrebbe pubblicato il film.

Mentre al momento non ci sono ancora notizie in tal senso, Amazon Prime Video ha tolto tutti dagli impacci rendendo disponibile il film, come si può vedere dall'immagine in calce alla news. Gli spettatori italiani possono così rivivere a loro piacimento la storia di Bottondoro (Robin Wright) e Westley (Cary Elwes), che in passato aveva fatto parte anche del catalogo Netflix.

Su Amazon Prime Video, la sinossi di La storia fantastica recita: "Tipica storia d'amore e d'avventura tra la splendida Bottondoro, rapita e tenuta progioniera contro la sua volontà perché vada in sposa all'odioso principe Humperdinck, e Westley (suo innamorato durante l'adolescenza e ora tornato come Pirata Roberts) che cerca in tutti i modi di salvarla."

Tratto dal romanzo La principessa sposa di William Goldman del 1973 , nel 1988 il film ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior canzone, con il brano Storybook Love di Willy DeVille.

Da alcuni mesi si parla di un possibile remake di La storia fantastica, a cui Cary Elwes non sembra però favorevole, e anche Chris Evans si è detto contrario.