La storia fantastica, ecco le action figure del cult! Tutti i dettagli

Qualche giorno fa McFarlane Toys ha presentato la nuova linea di action figure basata sul classico cinematografico del 1987, La storia fantastica, con protagonisti Robin Wright e Cary Elwes. Nelle ultime ore, come precedentemente annunciato, le action figure sono disponibili in pre-order e hanno già fatto impazzire i fan.

I personaggi disponibili all'acquisto su Entertainment Earth sono Westley, Bottondoro, Inigo Montoya e Fezzik, con una fascia di prezzo che parte dai 24,99 ai 39,99 dollari.

Le action figure sono in scala a 7 pollici, il che spiega perché Fezzik già nelle foto svetti rispetto agli altri personaggi.



Ciascuno dei personaggi presenta fino a 22 punti di articolazione e accessori specifici: dalle spade di Westley e Inigo alla gonna in tessuto di Bottondoro, fino alla nocciolina e al sasso di Fezzik. Da aprile 2020, La storia fantastica è disponibile su Amazon Prime.

Basato sul romanzo La principessa sposa (titolo originale del film The Princess Bride) di William Goldman, La storia fantastica uscì nelle sale nel 1987 e ottenne il plauso della critica ma un incasso di soli 30,86 milioni di dollari al botteghino.

Il cast principale del film è composto da Cary Elwes (Westley), Robin Wright (Bottondoro), Fred Savage (il nipote), Peter Falk (il nonno) e Mandy Pantikin (Inigo Montoya), con la partecipazione di Chris Sarandon, Carol Kane, Billy Crystal e André the Giant nel ruolo di Fezzik.



