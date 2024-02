Tutti tranne te fa la storia delle commedie al box office: è vicina a 200 milioni!

Basti dire che, al momento della scrittura di questo articolo, Tutti tranne te viaggia oltre i 170 milioni di dollari a livello globale e molto presto potrebbe sfondare il tetto dei 200 milioni, specialmente considerando che negli Stati Uniti il film è appena stato ri-distribuito nelle sale in una nuova versione con scene aggiuntive pensata per la Festa di San Valentino. Da notare, tra l'altro, che il budget di produzione è stato di soli 20 milioni , il che rende il successo del film ancora più dirompente.

Tutti tranne te sta andando ancora fortissimo al box office mondiale , al punto che la commedia rated-r con Sydney Sweeney e Glen Powell è già considerata da alcuni analisti come il nuovo Cavallo di Troia per questo genere cinematografico.

