La storia di Ciro nel primo trailer ufficiale de L'immortale di Marco D'Amore

È grazie a Repubblica.i che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale dell'attesissimo L'Immortale, spin-off di Gomorra - La Serie scritto, diretto e interpretato da Marco D'Amore e interamente incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, co-protagonista dello show Sky insieme a Gennaro Esposito.

Stando alle recenti dichiarazioni dell'interprete e regista, L'Immortale sarà un film completamente a se stante ma al contempo ponte di connessione tra la quarta e la quinta stagione della serie, mentre andrà a ripercorrere nel tessuto narrativo anche l'infanzia di Ciro e la sua scalata all'interno delle famiglie camorriste napoletane, fino ad arrivare agli ordini diretti dei Savastano.



Secondo la sinossi ufficiale, il film si aprirà con la scena (divenuta famosissima tra i fan) della morte di Ciro nella serie. Mentre il suo corpo affonda nella notte nelle acque del Golfo di Napoli (si vede anche nel trailer), riaffiorano alla mente del boss i ricordi della sua vita e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale. Si torna così indietro fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiandosi come può tra i vicoli di Napoli.



L'Immortale uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre.