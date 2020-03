Stop alle riprese dei sequel di Avatar, ma Weta Digital continuerà a lavorare ai VFX

Il New Zeland Herald riporta che, a causa dell'epidemia da Coronavirus, la casa di produzione 20th Century Studios e Disney hanno deciso di interrompere le riprese di Avatar 2 e degli altri sequel della saga di James Cameron fino a data da destinarsi.

Il produttore Jon Landau ha confermato che il team esecutivo rimarrà a Los Angeles dopo aver annullato un volo per Wellington: i lavori però non si fermano, dato che una parte del team della Weta Digital approfitterà per continuare i ritocchi degli effetti VFX: fra tutti e quattro o film in lavorazione - Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 - si parla di un budget di $1 miliardo.

La data di uscita di Avatar 2 rimane immutata al 17 dicembre 2021, con i seguenti tre sequel che verranno rilasciati, rispettivamente, nel dicembre 2023, dicembre 2025 e dicembre 2027.

"L'abbiamo messo in pausa. Avevamo intenzione di andare in Australia venerdì sera con un gruppo di persone e di ricominciare i lavori, ma abbiamo preso la decisione di fermarci e continuare a lavorare qui a Los Angeles, e di spostarci un po' più tardi rispetto a quando lo avevamo programmato”, ha detto Landau all'Herald. "Siamo nel mezzo di una crisi globale e non si tratta solo dell'industria cinematografica. Penso che tutti debbano fare tutto ciò che si può fare per appiattire la curva del Coronavirus".

Lo storico produttore ha aggiunto: "Cerchiamo di monitorare tutto ciò, guardare ciò che accade nel mondo e pensare a ciò che è nel migliore interesse del nostro equipaggio. Lo chiamo la nostra famiglia Avatar. Questo è davvero fondamentale per noi sopra ogni cosa".

