Stolen, il film non fu la prima collaborazione tra il regista e Nicolas Cage

Nel periodo da eroe action di Nicolas Cage, al cinema arrivò Stolen, un revenge movie che vede protagonista Will un ex rapinatore uscito di prigione al quale, per minacciarlo, viene rapita la figlia. Il film si trasforma in una corsa contro il tempo dove Will avrà solo 12 ore per salvarla.

Molto spesso si pensa che il re dei revenge movie sia Liam Neeson. In realtà, per un certo periodo della sua carriera, anche Nicolas Cage è stato grandissimo esponente di questa "variante" dall'action più tradizionale. Nonostante non sia tra i revenge movie che più possiamo consigliarvi, Stolen è una pellicola con un suo fascino che, ovviamente, si posizione sulla scia di un periodo in cui, film di quel tipo, se ne realizzavano continuamente e senza sosta.

Prima di Nicolas Cage furono vicinissimi ad ottenere il ruolo del protagonista sia Jason Statham che Clive Owen due attori che, nel corso degli anni, hanno fatto una fiorente carriera nel mondo dei film d'azione. La scelta, però, ricadde su Cage grazie, soprattutto, alla precedente conoscenza dell'attore del regista, che lo definì fin da subito perfetto per il ruolo. Simon West, infatti, aveva già diretto Nicolas Cage nella pellicola d'azione Con Air del 1997 che vedeva anche quella volta l'attore nel ruolo del protagonista del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più del film, vi consigliamo la nostra recensione di Stolen. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!