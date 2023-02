Ben Stiller torna ad essere Zoolander nel nuovo spot della Pepsi del Super Bowl!

Il Super Bowl regala sempre grandi soddisfazioni in fatto di spot e neanche quest'anno sembrano essersi risparmiati. Testimonial della Pepsi Zero è Ben Stiller che in appena un minuto svela i segreti dell'essere un attore passando dai panni di eroe di fantascienza fino ad arrivare a Zoolander.

Se l'anno scorso il vero colpo di scena era stata la pubblicità della Cadillac con Chalamet, quest'anno sembra che la Pepsi voglia superare tutti puntando su due re della commedia americana: Ben Stiller e Steve Martin. Entrambi, nel corso dello spot, svelano i segreti di una buona recitazione e di cosa vuol dire saper ingannare il pubblico attraverso emozioni come la rabbia, il dolore e l'amore. Tutto ciò che vediamo su grande schermo, secondo loro, infatti, è grande recitazione quindi...la Pepsi Zero è grande gusto?

Mentre Bryan Craston e Aaron Paul tornano a cucinare patatine per uno spot a tema Breaking Bad, il SuperBowl continua ad essere l'occasione migliore per sfornare pubblicità indimenticabili. Nel corso degli anni si è trasformato non solo in un evento sportivo ma in una grandissima vetrina per le grandi aziende e per il mondo dello spettacolo, soprattutto riguardo uscite di trailer di serie tv e film in arrivo.

L'evento è addirittura capace di spostare le programmazioni. Proprio a causa del Super Bowl il quinto episodio di The Last of Us verrà anticipato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!