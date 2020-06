Ben Stiller torna alla regia e dirigerà Oscar Isaac: tutti i dettagli

Oscar Isaac sarà protagonista e produttore del prossimo film da regista di Ben Stiller, un thriller intitolato London, finanziato da Lionsgate, che ne ha annunciato la produzione attraverso le parole del presidente di produzione Erin Westerman. La sceneggiatura è firmata da Eric Roth, noto per aver gli script di Forrest Gump e A Star Is Born.

Il film si baserà sull'adattamento di un nuovo racconto dell'autore Jo Nesbo, nonostante i dettagli della trama siano al momento oscuri.

ll progetto è partito da un'iniziativa di Oscar Isaac, che dopo averne acquisito i diritti cinematografici ha coinvolto Ben Stiller alla regia e Eric Roth alla sceneggiatura.



Ben Stiller attraverso la Red Hour, si unirà a Isaac nelle vesti di co-produttore, insieme a Jason Spire, con Jo Nesbo produttore esecutivo insieme a Niclas Salomonsson.

Erin Westermann ha dichiarato:"Un'incredibile team di filmmaker si è unita per questo progetto. Eric è un maestro del racconto, le cui sceneggiature sono canonizzate nella storia del cinema. Il lavoro di Ben come regista, inclusa la sua ultima miniserie, Escape at Dannemora, è sorprendente. Oscar è una forza in tutto ciò che fa, sia dietro che davanti la macchina da presa. Mentre Eric adatta l'evocativo racconto breve di Jo Nesbo in un film incredibile. Siamo fiduciosi che Ben porterà tutta la tensione e l'emozione nella regia di London e Oscar non solo fornirà una performance avvincente e dinamica ma come produttore riunirà questo team con incredibile passione ed energia".

