Ben Stiller, la star di Zoolander dirigerà un film adattando il podcast Bag Man

Ben Stiller dirigerà Bag Man, adattamento per il grande schermo del podcast di successo di Rachel Maddow. Il film, come riporta Variety, è in fase di sviluppo grazie a Focus Features. Oltre a dirigere, Stiller si occupa anche della sceneggiatura con Adam Perlman e Mike Yarvitz, produttore esecutivo del podcast e co-autore del libro con Maddow.

Il cast al momento non è ancora stato annunciato. Basato su uno dei più clamorosi scandali di corruzione nella politica americana, Bag Man racconterà la clamorosa vicenda del 1973, che coinvolse il vicepresidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione Nixon, Spiro Agnew, che gestì un giro di corruzione ed estorsione all'insaputa dell'opinione pubblica.

L'incredibile vicenda ancora oggi conduce ad una domanda: è possibile per un vicepresidente americano portare avanti un'organizzazione criminale all'interno della Casa Bianca senza che nessuno se ne ricordi?



Il podcast di Rachel Maddow è tornato indietro di 45 anni per approfondire una storia piena di intrighi, corruzione e misteriose bustarelle di denaro che circolavano alla Casa Bianca, per scoprire una storia che oggi viene difficilmente ricordata. Il libro, intitolato Bag Man: The Wild Crimes, Audacious Cover-up, and Spectacular Downfall of a Brazen Crook in the White House, è stato pubblicato lo scorso dicembre.

Rachel Maddow partecipa in qualità di produttrice esecutiva, con Ben Stiller come co-produttore. Di recente la star di Zoolander ha diretto la serie limitata per Showtime, Escape at Dannemora, ed è impegnato nelle riprese di London, con protagonista Oscar Isaac.

Ben Stiller ha raccontato anche la sua esperienza con il cancro, e il difficile percorso intrapreso verso la guarigione.



