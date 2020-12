Ben Stiller, la star di Una notte al museo produrrà un biopic su una leggenda dell'NBA

Ben Stiller produrrà un biopic sulla vita del suo idolo dell'NBA, Bernard King, leggenda dei New York Knicks. Il film sarà basato sull'autobiografia di King, Game Face: A Lifetime of Hard-Earned On and Off the Basketball Court, uscita nel 2017, concentrandosi sulla storia del cestista, dai campi di basket del parco giochi a Brooklyn fino all'NBA.

Ben Stiller è un super-fan dei New York Knicks e insieme a Nicky Weinstock di Red Hour Films si è unito al team di produzione di Ted Fields e Radar Pictures, Rodney Henry e Protege Pictures per un film basato sulle memorie di Bernard King.

Nel memoir King parte dalle sue esperienze al college in Tennessee e riflette su come essere circondato da donne, vita notturna, moda e musica l'abbia influenzato e portato sull'orlo del baratro quando si ruppe il ginocchio e gli venne annunciato che non sarebbe più tornato a giocare.



"Questa storia può essere d'ispirazione per molti altri come lo è stata per me; è incredibile come attraverso l'ingiustizia razziale di quei tempi Bernard King sia riuscito a raggiungere il sogno di giocare nell'NBA. Ma anche per rialzarsi da un infortunio sconvolgente che avrebbe potuto portarlo in una spirale discendente dove avrebbe potuto perdere tutto ma attraverso la determinazione e il duro lavoro è risalito fino in cima. Avere Ben [Stiller] a bordo per aiutare a sviluppare una storia così stimolante con l'umorismo e l'umanità che può portare è così eccitante. Ben sa come lavorare con un team creativo per ottenere il meglio dagli sceneggiatori nel dar vita ad una storia vera. Siamo tutti appassionati del gioco del basket e della storia di Bernard dentro e fuori dal campo" ha dichiarato Rodney Henry.



Lo scorso maggio è scomparso Jerry Stiller, padre di Ben, con il quale ha lavorato in diversi film. Ben Stiller ha parlato della sua diagnosi di cancro e del senso di smarrimento che provò.