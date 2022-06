Ben Stiller, la star di Una notte al museo in Polonia e Ucraina incontra Zelensky

La star di Hollywood, Ben Stiller, si è recato in Polonia e Ucraina insieme all'United Nations High Commissioner for Refugees, incontrando sul territorio diverse persone che sono fuggite dal conflitto bellico e hanno trovato rifugio sul territorio polacco, prima di incontrare nel palazzo governativo ucraino il presidente Zelensky.

Stiller ha scritto sui social:"Sono appena atterrato in Polonia con l'UNHCR per incontrare le famiglie la cui vita è stata stravolta dalla guerra e dalla violenza in Ucraina. Milioni sono stati costretti a lasciare le proprie case e più del 90% di loro è composto da donne e bambini. Mi trovo qui per imparare e condividere le storie che possano illustrare l'impatto umano della guerra e aumentare l'appello di solidarietà. Spero che possiate seguire l'esempio e condividendo un vostro personale messaggio di sostegno per queste persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione in Ucraina e per tutti coloro costretti a fuggire nel resto del mondo. Tutti noi abbiamo diritto di trovare rifugio e sicurezza. Chiunque, ovunque e in ogni momento" ha concluso Stiller.



Successivamente l'attore - che ha avuto un ottimo riscontro con la serie Scissione ad inizio anno - ha proseguito il viaggio in Ucraina, e ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Stiller ha stretto la mano al presidente dicendo:"È un grande onore per me, tu sei il mio eroe. Sei fantastico, hai lasciato una grande carriera da attore per questo".

Zelensky ha risposto con il sorriso:"Non grande quanto la tua". Stiller ha sorriso e ha ribattuto:"Quello che hai fatto, il modo in cui hai unito il Paese, è davvero emozionante".



La scorsa settimana, come riporta Il Post, Stiller si è recato a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, e a Rzeszow, nel sudest della Polonia:"È dura capire cosa stia succedendo qui senza mai esserci stati. Venire di persona ha un impatto reale, ero a Irpin stamattina e ho visto il livello di distruzione" ha dichiarato l'attore a Zelensky.



Nel 2021 Ben Stiller ha iniziato il progetto di Bag Man, un nuovo film tratto dall'omonimo podcast.