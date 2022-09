Ben Stiller e Sean Penn, la Russia ha bandito a vita i due attori!

Il Cremlino ha annunciato di aver bandito in maniera permanente 25 cittadini statunitensi, a cui è vietato l'ingresso in territorio russo. I due nomi più altisonanti sono quelli delle star di Hollywood, Sean Penn e Ben Stiller, che negli ultimi mesi si sono recati in Ucraina per manifestare il proprio sostegno al presidente Zelensky.

Come riporta Variety, tra i nomi che figurano, oltre a Stiller anche Sean Penn si è recato in Polonia e Ucraina nelle scorse settimane, nella lista anche i senatori Kirsten Sinema, Richard Scott, Patrick Toomey Jr. e Mark Kelly, nonché i viceministri del commercio Matthew S. Alexrod, Don Graves, Thea Kandler e Jeremy Pelter, insieme alla ministra del commercio Gina Raimondo.



Ecco la dichiarazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa:"In risposta alle sanzioni personali in continua espansione da parte dell'amministrazione Biden contro i cittadini russi, contro un altro gruppo di persone tra i membri del Congresso degli Stati Unit, alti funzionari, rappresentanti delle comunità imprenditoriali e di esperti, nonché figure culturali (25 persone), divieto di ingresso nella Federazione Russa su base permanente. Quello che segue è un elenco di nomi di cittadini americani inclusi nella 'stop list' russa basata sul principio di reciprocità".



Ben Stiller ha incontrato Zelensky in qualità di ambasciatore di buona volontà dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, mentre Sean Penn si è recato nelle zone anche per girare un documentario sul conflitto bellico.