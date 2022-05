Ben Stiller ricorda il padre Jerry un anno dopo la sua morte:'Tu, papà'

Esattamente due anni fa scomparve il comico Jerry Stiller, padre di Ben, e noto soprattutto per il ruolo di Frank Costanza in Seinfeld. Poche ore fa, per tributare un dolce ricordo nei confronti del genitore, Stiller ha condiviso una foto di suo papà da giovane, accompagnandola dal semplice messaggio 'Tu, papà'.

Jerry Stiller è scomparso l'11 maggio 2020 all'età di 92 anni. Nell'annunciare la morte di suo padre, Ben Stiller scrisse:"Sono addolorato nell'annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. Era un grande papà e nonno, ed un marito devoto a Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene papà".



In una precedente intervista al New Yorker, Ben Stiller parlò così della carriera di suo padre:"Penso che Seinfeld abbia davvero cambiato la sua vita, perché era ad un punto della sua carriera in cui il telefono non squillava. E lui e mia madre avevano smesso di lavorare insieme. Quindi, per uno che ha sguazzato nel lavoro e nell'essere divertente avendo un'interazione con il pubblico, [Seinfeld] ha davvero cambiato tutto per lui... Amava lavorare con quegli attori, e si preparava come se stesse facendo Shakespeare".



Dopo l'annuncio della sua morte anche le co-star di Seinfeld, Jerry Seinfeld e Jason Alexander gli resero omaggio:"Era probabilmente l'uomo più gentile con il quale abbia mai avuto l'onore di lavorare. Mi ha fatto ridere quand'ero un bambino e ogni giorno ero con lui. Un grande attore, un grande uomo e un adorabile amico" scrisse Alexander.

