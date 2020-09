Ben Stiller: 'Dopo la diagnosi di cancro non sapevo cosa fare, sembrava la fine del mondo'

Stasera Ben Stiller torna in TV con Giovani si diventa, un'irriverente commedia girata in uno dei periodi più difficili della sua vita. Durante le riprese di questo film avvenute nel 2014, l'attore ha infatti scoperto di essere malato di cancro.

La diagnosi è avvenuta in maniera del tutto casuale, durante una visita di routine il suo medico curante gli ha proposto il test PSA che ha permesso rapidamente di individuare una forma precoce di tumore alla prostata.

"Sono stato fortunato, incredibilmente fortunato, perché il mio cancro è stato individuato precocemente e perché il mio medico mi ha prescritto un test che non era estremamente necessario. Fare il test del PSA mi ha salvato la vita, nel verso senso della parola".

Ben Stiller che ha di recente perso suo padre, ha rivelato di essere stato colto da un incredibile sconforto dopo la diagnosi e di essersi sentito particolarmente spaesato: "Subito dopo aver ricevuto la notizia, mentre cercavo di assimilare le parole che rimbalzavano nella mia mente (probabilità di sopravvivenza-vivenza-vivenza-enza... Incontinenza-nenza-enza-enza...), mi sono messo al computer e ho cercato su Google 'Uomini che hanno avuto il cancro alla prostata'. Non sapevo cosa fare e avevo bisogno di verificare che non fosse la fine del mondo".

Per fortuna le cose sono andate per il meglio e, dopo una cura di circa tre mesi il cancro si è già mostrato in regressione: "Fino a due settimane prima non avevo nemmeno un urologo...Il 17 settembre dello stesso anno mi sono sottoposto ad un test che ha evidenziato che la guarigione dal tumore era in corso. Quei 3 mesi sono stati un complesso viaggio sulle montagne russe. So che circa 180.000 uomini, in America, affrontano tutto questo ogni anno e io sono stato veramente molto fortunato".

L'attore ha voluto condividere la sua esperienza per far comprendere a tutti quanto sia fondamentale la prevenzione e così invitato i suoi fan a sottoporsi allo stesso test che gli ha salvato la vita.